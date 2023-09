Selon Fredo, les paquets de chips de 275 grammes n'en font que 233: nous avons fait le test

"C'est dingue. Depuis 1 mois, je me pose des questions sur les Chip's Lays. Ont-ils des problèmes de balance ou n'ont-ils pas des notions du poids ?", s'interroge Fredo, un alerteur via le bouton orange Alertez-nous. Voici le paquet de Chips incriminé :

En ce qui concerne le paquet de Chips du consommateur, l'erreur maximale tolérée est de 18 grammes. Il y a bien eu un problème avec ses chips, mais d'où vient-il? Difficile à dire, selon la marque Lay's, qui devrait d'abord mener une enquête via le numéro d'identification du paquet. L'entreprise affirme contrôler de manière stricte le poids de ses produits. "Notre trieuse pondérale conserve également une moyenne de tous les paquets contrôlés et dans ce cas, la moyenne doit être de 275 grammes ou plus. Si la moyenne devait être inférieure, un ajustement serait effectué."

Le SPF Economie procède également à des contrôles sur ce type de produit. Dans 90% des cas, les poids sont conformes.

Les problèmes sont plus courants lorsque les produits sont emballés en poids variable. Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie: "C'est le cas dans les boucheries, les supermarchés, aux services traiteurs... Comme des tranches de fromage, des morceaux de viande qui sont emballés sur place. Là, on a un taux de conformité de 55%. Effectivement, il y a plus de problèmes pour ce type de produits. C'est dû aussi au fait que ce n'est pas un processus industriel de grande échelle. C'est souvent manuel." L'erreur humaine est donc plus probable.

Reste à savoir dans quelles conditions le consommateur a pesé son paquet de chips. Quelle balance a-t-il utilisée ? Était-elle stable? Les chips ont-ils perdu de leur humidité ? Tant de facteurs qui doivent être pris en compte pour une pesée optimale.