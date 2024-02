"Si on voulait dissuader les fumeurs...": Michaël s'interroge sur le prix du tabac et se demande ce que fait l'État des millions d'euros de taxes

Michaël nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Ce fumeur, bien décidé à arrêter, se pose des questions en voyant le paquet de cigarettes augmenter d'année en année: est-ce vraiment une manœuvre pour inciter les gens à perdre cette mauvaise habitude? Mais aussi et surtout, il se demande où va cet argent?

Depuis le 1er janvier dernier, un "paquet de clopes" coûte deux euros de plus en moyenne. Notons toutefois que selon la Fondation contre le cancer, certains fabricants réduisent leur marge et jouent sur les prix de façon à ce que les consommateurs ne ressentent pas ce changement de manière systématique.

Même si Michaël a bien remarqué l'augmentation, il estime que "si on voulait vraiment dissuader les fumeurs, il faudrait mettre le prix du paquet directement à 20 ou 30€". Pourtant, c'est bien le but premier: "L'augmentation des accises a pour but d'aider les fumeurs à arrêter", avance Florence Angelici du SPF Finances. Et selon l'OMS, ça fonctionne. Le gonflement du prix du tabac figure parmi les six meilleures actions contre le tabagisme.

"Il faut aussi des aides"

Pour Romina Loria, de l'ASBL Fares, active dans la prévention et la gestion du tabagisme, faire grimper les prix ne suffit pas: "On ne doit pas se limiter à ça, il faut aussi des aides pour que les fumeurs qui souhaitent arrêter puissent être aidés." Et c'est là que le bât blesse. Elle affirme que "les services de prévention et promotion santé souffrent ces dernières années": "Nos subventions n'augmentent pas suffisamment par rapport au coût réel de la vie", note Romina Loria.