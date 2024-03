Une collision entre un cycliste et un automobiliste qui ouvre sa portière, cela s'appelle l'emportiérage: qui est en tort?

Dans ce cas, il y a une amende de 68 euros à la clé. Il s'agit de l'article 28 qui stipule que: "il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte, de descendre d'un véhicule ou d'y monter, sans s'être assuré qu'il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour d'autres usagers de la route en particulier les piétons et les conducteurs de véhicules à deux roues". C'est seulement si le cycliste ne circulait PAS au bon endroit qu'il aura sa part de responsabilités.

L'emportiérage, c'est donc à la fois le conducteur qui ouvre sa portière et le cycliste s'encastre dedans. Ou bien, l'ouverture de cette porte qui pousse le cycliste à faire un écart, et donc percuter un autre usager. Dans les deux cas, très souvent, le cycliste n'a pas le temps de réagir, et c'est l'accident...

En 2017, l'institut Vias a mené l'enquête. Le constat: l'emportiérage, était la première cause d'accidents à Bruxelles! Il n'y a pas de chiffres ultra-récents sur le sujet, mais l'emportiérage reste un problème majeur sur nos routes. Et ça, les constructions automobiles l'ont bien compris. Les voitures sont de mieux en mieux équipées pour éviter ces accidents.

Test Achats a testé 18 véhicules l'an dernier, 14 étaient équipés d'un système intégré pour prévenir l'emportiérage. L'une des voitures empêche même la portière de s'ouvrir quand un cycliste approche...