Retour à la normale sur le réseau Bancontact après une panne qui a touché tout le pays : "J'ai dû faire demi-tour pour chercher des sous et payer mes achats"

Vous êtes très nombreux cet après-midi à nous avoir signalé, aux quatre coins du pays, une panne du réseau Bancontact via le bouton orange Alertez-nous. "Bonjour, depuis une vingtaine de minutes il est impossible de retirer ou effectuer un paiement par carte bancaire. J’ai essayé avec différentes cartes et j’ai croisé une personne qui m’a dit qu’elle subissait le même problème", nous disait Nic. "Nous ne pouvons plus payer ni retirer de l’argent avec notre carte dans la région de Verviers c’est très embarrassant beaucoup de personnes se plaignent", nous expliquait Dylan.





Situation revenue à la normale

"Je voudrais présenter nos excuses par rapport aux commerçants et aux consommateurs qui ont vécu ces difficultés", a déclaré Virginie Warocquier responsable commerciale Benelux Worldline, au micro de RTL INFO, reconnaissant que le système avait connu des "perturbations" désormais résolue. La panne concernait les cartes Visa, MasterCard, Bancontact et Maestro. "Ça a duré une demi-heure pour Bancontact et Maestro et à peu près une heure et demi pour les cartes de crédit".

Des compensations pour les commerçants?

"Je suis vendeuse dans un magasin et plus aucun paiement par carte ne passe. C’est très embarrassant, car nous perdons des ventes et la clientèle n’a pas forcément du liquide sur elle", nous a confié Tiphaine, qui est commerçante. Elle n'a pas été la seule dans le cas. Le syndicat neutre pour indépendants a communiqué cet après-midi suite à cette panne: "Le SNI déplore fondamentalement ces problèmes techniques et les conséquences de ceux-ci pour les commerçants. L’organisation des entrepreneurs indépendants demande à Worldline de bien analyser le problème et de veiller à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus. Les commerçants paient beaucoup d’argent pour que leurs clients puissent payer de façon électronique et doivent pouvoir compter sur un service sans failles".

"On est au courant de l’inquiétude des fédérations, qui est compréhensible, on va respecter nos engagements par rapport aux fédérations et aux commerçants", a réagi la porte-parole de Worldline, précisant que la société reviendrait vers eux lorsque l’analyse sera terminée.