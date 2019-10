Pourquoi Yves travaille toujours à 78 ans? "La pension des indépendants, c'est minable"

110.000 indépendants continuent de travailler après 65 ans. "C'est beaucoup, ça fait 1 sur 10", détaille Christine Mattheuws, la présidente du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), au micro de Michaël Menten et Regjep Ahmetaj dans le RTL INFO 19H. C'est 23% de plus qu'il y a 5 ans. Une forte augmentation qui s'explique par le besoin de compenser une pension trop faible.



Exemple avec Yves, 78 ans, qui vient de Wemmel. Il continue de faire tourner sa société de distribution de matériel scientifique. Il y est même présent 7 jours sur 7 dès 7h30 du matin ! "C'est nécessaire dans une entreprise. On n'a pas les moyens de payer plus de personnel mais il y a du travail qui doit être fait donc finalement c'est le gérant qui le fait." Autre raison, sa pension plutôt faible. "La pension des indépendants, c'est vraiment je dirais minable. Personnellement j'ai à peu près un petit millier d'euros par mois. Ça me permet de manger mais rien de plus quoi."





Moins de 1000 € par mois contre 2600 pour un fonctionnaire



La pension moyenne d'un indépendant est en effet de 911€/mois contre 1267€/mois pour un salarié et 2600€ par mois pour un fonctionnaire.



Pour l'aider, Yves peut compter sur sa fille et de son épouse, Andrée. "Je me mets à faire la comptabilité au jour le jour, ce qui rentre, les factures, inscrire les factures, faire les factures… Même en vacances nous travaillons pour le bureau." Yves cherche aujourd'hui un repreneur. Il espère le trouver avant ses 80 ans.