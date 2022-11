DEME décroche un important contrat à Taïwan

(Belga) Le fournisseur de services maritimes DEME pourra co-construire des parcs éoliens au large des côtes de Taïwan, a-t-il annoncé mercredi, qualifiant ce contrat d'"important".

La société belge travaillera dans le cadre d'une entreprise commune avec le chantier naval CSBC. Ensemble, elles vont développer le parc éolien Hai Long au large des côtes de Taïwan. Avec 73 éoliennes, il aura une capacité d'un gigawatt d'électricité. Le contrat comprend le transport et l'installation des fondations, des turbines et de la sous-station offshore. DEME parle d'un "grand contrat", par lequel le groupe fait référence à un contrat d'une valeur supérieure à 300 millions d'euros. Les travaux commenceront en 2024. L'entreprise commune construira également un nouveau navire d'installation, le "Green Jade", spécialement conçu pour les eaux profondes et les conditions de fond difficiles de Taïwan. C'est la première fois que le groupe belge opérera au large de cet Etat insulaire. (Belga)