La grève en France va-t-elle impacter la Belgique à l'approche des fêtes?

Est-ce que vos cadeaux seront livrés pour Noël? Les blocages et les grèves en France ont un impact limité sur la Belgique pour le moment en termes de livraison de colis mais un grain de sable pourrait complètement gripper la machine avant les fêtes. Principalement pour les produits frais.

Dans la poissonnerie d'Iliass El Amrani à Liège, la plupart des produits viennent du marché de Rungis, au sud de Paris. Avec la grève, les grossistes français ont des soucis d'approvisionnement.

"Si j'ai par exemple 1000 huîtres à commander, ils nous disent que je ne peux pas les prendre actuellement et qu'il faut rappeler jeudi soir pour voir s'il y en a ou pas", confie le poissonnier.

Huîtres et homards sont les produits les plus demandés pour le réveillon. Pas question de ne pas prendre les commandes puisque pour le moment les quantités habituelles sont fournies.

"Un grain de sable dans la machine serait problématique"

L'évolution des blocages en France pourrait tout changer. Michaël Reul, secrétaire général de l'Union Professionnelle des Transports par Route, craint un incident qui pourrait changer la donne.

"La logistique aujourd'hui tourne à plein régime pour les fêtes de fin d'année. Tout fonctionne mais on ne peut pas se permettre la moindre difficulté à laquelle on ne pourrait plus répondre. Nous sommes en flux tendu. Tout est fait pour être prêt le jour J et donc le moindre grain de sable dans la machine pourrait être problématique pour bon nombre de livraisons."

Conseil: suivre l'actualité

Ceux qui ont commandé des produits français extra-frais avec livraison prévue en magasin le 23 ou le 24 décembre sont invités à suivre l'actualité.

"Il est possible qu'on doive leur dire que toute la commande ne sera pas honorée, de façon à pouvoir satisfaire tout le monde", poursuit le poissonnier. "Certains ont donné des acomptes, nous sommes prêts à leur rendre. C'est le pire des cas et on espère ne pas arriver à ça."

"On s'adaptera", réagit une cliente. "On trouve que le combat est juste et donc on comprend."

Même souci pour les cadeaux de Noël commandés sur Internet et expédiés depuis la France. Certaines plateformes ont déjà mis en garde ceux qui attendent toujours leur livraison.