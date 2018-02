Le Secrétaire américain au Trésor Mnuchin fait bonne impression à Van Overtveldt

(Belga) Le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, voit d'un oeil optimiste les relations commerciales entre la Belgique et les USA, même sous l'administration Trump, qui adopte une approche plus défensive sur le marché international. Son homologue américain Steven Mnuchin lui a fait bonne impression après une rencontre à Washington jeudi après-midi.

M. Van Overtveldt s'est rendu mercredi à Washington pour une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain au Trésor, Steven Mnuchin, ce qui est en soi est assez exceptionnel. Sous l'impulsion du président américain républicain Donald Trump, les Etats-Unis semblent privilégier le protectionnisme, et M. Mnuchin - une des personnes de confiance de Donald Trump qui a été son directeur de campagne, s'y attèle. Les pays avec lesquels les USA présentent un déficit commercial structurel et "injuste" doivent ouvrir leurs marchés, mais notre pays ne doit pas tant s'en soucier, a insisté le secrétaire américains selon le ministre belge Van Overtveldt. La Belgique serait hors cadre, et des pays comme l'Allemagne ou la Chine auraient plus de soucis à se faire. Notre pays est en déficit commercial vis-à-vis des États-Unis. Les Américains confirment aussi leur engagement à lutter contre l'évasion fiscale au sein de l'OCDE, ce qui est parfois mis en doute. D'autres sujets sensibles, comme les faibles dépenses belges en matière de défense par rapport aux attentes de l'OTAN, ou le remplacement des F-16, n'ont pas été abordés selon M. Van Overtveldt. Lors de son passage dans la capitale américaine, ce dernier a aussi rencontré Lael Brainard, membre du comité directeur de la banque centrale américaine. Une visite à Alan Greenspan, l'ancien président de la réserve fédérale de 1987 à 2006 est aussi au menu du déplacement ministériel. (Belga)