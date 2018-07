Les demandes pour recevoir une prime à l'énergie et à la rénovation vont être simplifiées: voici comment

Un nouveau régime de prime énergie et rénovation va voir le jour dès 2019. Objectif: simplifier les demandes et revoir le montant des primes à la hausse.

Il y a quelques mois, Maxime a entamé des travaux de rénovation dans cette ancienne ferme qu’il a achetée.

Il a commencé par l’isolation de la toiture ou s'est ensuite "attaqué" aux châssis, soit des investissements importants. Il a donc introduit une demande pour une prime rénovation et une prime énergie. Une démarche assez compliquée au niveau administratif.

"Il y a quand même pas mal d'administratif avec des documents techniques comprenant les matériaux qu'on va rentrer. Il faut aussi les avertissements extraits de rôle des personnes qui font la demande, parce que les primes seront données suivant le salaire des gens", explique Maxime.



Une procédure simplifiée

Mais à partir du 1er janvier 2019 la procédure sera simplifiée avec l’installation d’un guichet unique pour les dossiers. Le particulier devra quant à lui simplement introduire sa demande et un auditeur gèrera le reste.

"C’est lui qui réalise qui réalise l'audit, qui a établi le suivi des travaux et qui les contrôle. C'est véritablement lui qui est l'interface entre le citoyen et l'administration", précise Valérie De Bue, la Ministre wallonne des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives.



"Il y a de l'argent public pour aider et on ne le prend pas"

Autre point important revoir le montant des primes octroyée. Pour les primes énergie, chaque kWh économisé grâce aux travaux donnera droit à un subside.

"On compte faire en sorte que l'enveloppe qui n'est absolument pas épuisée (57% de consommation actuellement). Il y a de l'argent public pour aider et on ne le prend pas. On va donc faire en sorte que cette enveloppe puisse est utilisée à bon escient", ajoute Jean-Luc Crucke, le Ministre wallon du budget, de l'énergie et des aéroports

Les propriétaires bailleurs sont également concernés par les changements à venir. Ils pourront demander l’octroi de ces primes s’il respecte un certain montant des loyers.