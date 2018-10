Quelque 60.000 personnes au 20e Weekend de la bière sur la Grand-Place de Bruxelles

(Belga) Près de 60.000 personnes ont pris part au 20e Weekend de la bière belge, organisé de vendredi à dimanche soir sur la Grand-Place de Bruxelles, a fait savoir la fédération des Brasseurs belges.

Cette édition anniversaire a pu bénéficier d'une météo clémente au long des trois jours. Étalée sur l'ensemble du week-end, la fréquentation a progressé par rapport aux 50.000 visiteurs recensés l'an dernier. Les terrasses des cafés aux alentours étaient également bien garnies. "Cette édition sans incident démontre une fois de plus qu'il s'agit d'un week-end de dégustation, tourné vers les connaisseurs", a commenté Jean-Louis Van de Perre, président des Brasseurs belges. Ce dernier a constaté que le public étranger était encore fidèle au rendez-vous. "Les Américains sont de retour", a notamment précisé le président, rappelant que les amateurs de bières outre-Atlantique s'étaient montrés assez frileux à se rendre en Belgique dans la foulée des attentats de mars 2016. Les jeunes adultes (moins de 40 ans) ont également été nombreux à visiter les stands des 47 brasseurs rassemblés sur la Grand-Place. Le festival avait ouvert ses portes vendredi. L'ouverture avait été précédée de la traditionnelle bénédiction de la bière et de la séance d'intronisation des nouveaux membres d'honneur de la Chevalerie du Fourquet. Le Premier ministre Charles Michel, le CEO d'AB InBev, Carlos Brito, et plusieurs professeurs d'université ont notamment été décorés. (Belga)