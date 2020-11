Un comité ministériel restreint ce vendredi: quelles nouvelles mesures de soutien aux entreprises et travailleurs?

Un comité ministériel restreint se réunira vendredi autour de probables nouvelles mesures de soutien économique aux entreprises et travailleurs après le retour à un quasi-confinement dans le cadre de la résurgence de la pandémie de Covid-19, a-t-on appris jeudi de source gouvernementale.



Le Comité de concertation de vendredi dernier avait débouché sur un nouveau tour de vis dans les restrictions pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus. Les contacts ont une nouvelle fois été limités, et les commerces non-essentiels, entre autres, ont été obligés de fermer leurs portes.

Immédiatement, le Premier ministre Alexander De Croo avait indiqué que le gouvernement fédéral "évaluerait, prolongerait et renforcerait", le cas échéant, les soutiens financiers existants. Un des éléments importants qui seront discutés en "kern" vendredi est le chômage temporaire pour "force majeure", apprend-on jeudi. Jusque fin août, il a de facto été étendu à toutes les situations de chômage partiel liées au coronavirus. Depuis début septembre, ce régime a été limité, pour ne couvrir que certains secteurs ainsi que les entreprises qui peuvent démontrer un certain taux de chômage temporaire (20% des jours) au printemps dernier. La mesure pourrait se voir une nouvelle fois élargie. On peut aussi s'attendre, par exemple, à une exonération des cotisations sociales patronales dans certains secteurs.

