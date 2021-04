André Debor, alias Tonton Tapis, condamné à 12 mois de prison avec sursis

André Debor (75 ans), alias Tonton Tapis, a été condamné par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 8.000 euros avec sursis, rapporte vendredi La Dernière Heure. Il a été condamné pour organisation d'insolvabilité, abus de biens sociaux, faux et détournement.

André Debor est connu du grand public pour avoir exercé dans les années 80 et 90 le commerce de vente de tapis et pour avoir prêté son image à la société qu'il exploitait, notamment à travers des publicités télévisées. "Moins cher, c'est illégal", annonçait-il. André Debor gérait à l'époque une cinquantaine de commerces en Belgique et à l'étranger. Mais au début des années 90, alors que son entreprise grandissait trop vite, il avait connu des déboires financiers, un arrêt brutal de ses activités, une faillite, des ennuis avec le fisc et des poursuites devant la justice liégeoise. Il avait aussi été condamné dans les années 2010 au paiement d'une pension alimentaire. André Debor s'était reconverti dans l'immobilier et était suspecté d'avoir placé à la tête de sa société un homme de paille. Il a répondu devant le tribunal correctionnel de Liège de préventions d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, d'abus de biens sociaux, de faux en écritures et de détournements de biens saisis. Ces faits avaient été commis en 2015 quand André Debor avait vidé les comptes de sa société pour éviter de faire face à des dettes et au paiement d'une pension alimentaire. André Debor contestait les faits mais le tribunal ne l'a pas suivi dans ses explications. Il a été condamné à une peine de 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 8.000 euros avec sursis. Il est également condamné à une interdiction commerciale de cinq ans. Son fils, qui l'avait aidé, a été condamné à une peine de 100 heures de travail tandis que sa compagne a écopé d'une peine de 10 mois de prison et d'une amende de 6.000 euros.