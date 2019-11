Asile et migrations - Cinq migrants libérés d'un conteneur à Zeebrugge

(Belga) Cinq migrants ont été libérés d'un conteneur dans le port de Zeebrugge, vendredi après-midi, a indiqué le parquet de Flandre occidentale. Selon le procureur Frank Demeester, les conditions dans lesquelles ils se trouvaient mettaient leur vie en danger.

Ces migrants en transit se trouvaient dans un conteneur pour vrac rempli de billes de polyéthylène. Ils y auraient passé plus d'une journée. Le conducteur qui a récupéré le conteneur sur le quai a remarqué que l'un des scellés n'était plus sécurisé. Les cinq personnes découvertes par la police maritime proviennent de Tunisie, de Syrie et de Libye. Elles essaient régulièrement de se rendre au Royaume-Uni. (Belga)