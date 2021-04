François Fornieri entendu dans une affaire de délit d'initié avec le patron de Protection Unit

François Fornieri, actionnaire principal de Mithra, est entendu par la police mercredi dans le cadre d'une affaire concernant un potentiel délit d'initié, indiquent ses avocats dans un communiqué.

Selon Le Vif/L'Express, l'ancien CEO mais également Luciano D'Onofrio (directeur sportif de l'Antwerp FC) et Samuel Di Giovanni (patron de la société de gardiennage Protection Unit) ont été interpellés à leur domicile mercredi matin par des équipes de la police judiciaire fédérale de Liège appuyées par des enquêteurs de l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC).

Selon l'hebdomadaire, les trois hommes ont été transférés au commissariat de Saint-Léonard, à Liège, où ils sont auditionnés comme suspects avec privation de liberté dans un dossier concernant "des achats douteux", fin 2018 et début 2019, d'actions de la société pharmaceutique cotée Mithra. Ils n'ont pas été inculpés à ce stade, ajoute Le Vif.

"À ce moment-là, c’est François Fornieri qui investit dans la société liégeoise Protection Unit. Il achète des actions, il verse quelque 800.000 euros sur le compte du patron de la société qui en profite pour investir dans Mithra. Et quelques jours après, une annonce fait en sorte que le cours de l’action Mithra va monter. Les banques s’inquiètent et contactent la Cellule de traitement des informations financières, qui prévient le parquet de Liège. Une enquête est alors ouverte pour délit d’initié et blanchiment d’argent", détaille notre journaliste Dominique Demoulin.

Cette audition s'inscrit dans la suite normale de l'enquête, précisent les avocats de François Fornieri. Ils ajoutent que leur client conteste avoir commis toute infraction et "regrette une nouvelle fois la publicité donnée à des devoirs d'enquête couverts par le secret de l'instruction".