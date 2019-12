Incendie maîtrisé dans un immeuble du centre de Bruxelles

(Belga) Un incendie s'est déclaré, samedi soir vers 21h30, dans un immeuble situé sur le boulevard Maurice Lemonnier dans le centre de Bruxelles, a indiqué vers 22h20 Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il n'y a pas eu de blessé, ni de personne intoxiquée.

L'incendie s'est déclaré au 5e étage. Le bâtiment est occupé par des kots étudiants. L'incendie est parti dans une chambre étudiante située au 5e étage. Les pompiers ont attaqué le feu sur deux fronts, à savoir par l'extérieur via l'auto-échelle, mais aussi par l'intérieur. La cause de l'incendie est encore indéterminée. A 22h20, les pompiers avaient éteint l'incendie et étaient occupés à ventiler les lieux. (Belga)