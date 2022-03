Maria Verlinden, 59 ans, retrouvée morte à Anvers: un an plus tard, l'un de ses anciens élèves avoue l'avoir tuée

Un homme de 37 ans, originaire du district anversois de Berchem, a été interpellé dimanche après-midi en tant que suspect dans l'affaire de l'assassinat de Maria "Mieke" Verlinden, a rapporté lundi le parquet d'Anvers. Selon le parquet, l'homme, qui est un ancien élève de la victime, a déjà "fait une déclaration détaillée sur son implication dans les faits".

Les faits remontent au 10 novembre 2020. Maria Verlinden, 59 ans, avait été retrouvée morte par son mari dans leur maison à Herental (Anvers). L'usage excessif de la force à l'égard de la victime ainsi que l'absence de vol avaient laissé les enquêteurs perplexes. Les différentes pistes de l'enquête et les appels à témoins n'ont jamais donné de résultats probants.

La police et le tribunal ont procédé a une enquête approfondie sur une trace ADN appartenant possiblement à l'auteur. Des centaines d'hommes ont été soumis à un test ADN et notamment un ancien élève de Maria Verlinden, âgé de 37 ans, qui a également subi un interrogatoire.

101 coups de couteau

"Avant même le prélèvement ADN, l'homme a fait une déclaration détaillée aux enquêteurs sur son implication dans les faits", a indiqué lundi le parquet. Cette déclaration a été considérée comme crédible par les enquêteurs, et l'homme a été immédiatement interpellé.

Selon des informations rapportées par HLN, Gunter U, le suspect, était scolarisé dans l'établissement où enseignait Maria Verlinden, il y a 30 ans. En 1991, l'homme était en deuxième année dans une école primaire à Noorderwijk. Mieke Verlinden était son enseignante à cette époque. Selon le quotidien, les camarades qui ont côtoyé Gunter U. n'ont aucun souvenir d'un conflit éventuel entre l'adolescent et son enseignante. Pourtant, 30 ans plus tard, l'homme se serait rendu chez son ex-enseignante et lui aurait asséné "101 coups de couteau".

Il n'était pas connu de la police ni de la justice. L'analyse ADN suivra et le suspect sera présenté au juge d'instruction mardi. Le parquet a annoncé que cette avancée était "un grand soulagement" pour les proches de Maria Verlinden.