Romain, un Belge d'une vingtaine d'années, est porté disparu au Canada

Romain Quénéhen, un jeune Belge d'une vingtaine d'années, est porté disparu depuis le 26 août dernier alors qu'il se trouvait dans les forêts de Colombie britannique à l'ouest du Canada. Le ministère des Affaires étrangères a été prévenu et indique suivre la situation de près. Un appel a aussi été lancé sur les réseaux sociaux par sa sœur, originaire de Saint-Ghislain, afin de le retrouver.

Paysagiste de profession, Romain part pour le Canada en novembre 2018 avec son sac à dos. Il veut être au plus près de la nature. Le 26 août, Romain quitte Kitimat, en Colombie Britannique, pour s'enfoncer dans la forêt. 2 jours plus tard, un randonneur découvre son kayak abandonné. La police lance alors immédiatement une enquête et découvre sa voiture de location dans un autre lieu. Une réaction rapide, car la région est très boisée, on y trouve des lynx, des ours et des loups.

Malgré son envie de déconnecter, il partage beaucoup de photos de ses aventures sur les réseaux sociaux, et communique régulièrement avec ses proches. Il n’aurait donc vraisemblablement pas voulu rompre le contact.



© Facebook Dodie Caulier



Une attente insoutenable



Mais aucune trace de Romain. Notre journaliste, Sébastien De Bock, a pu joindre la mère du jeune homme ce vendredi matin. Au bout du fil, une mère en pleurs qui vit en ce moment une attente insoutenable.

La police locale poursuit ses recherches en étroite collaboration avec les autorités belges. C'est la police de Mons qui est en charge de l'enquête.



