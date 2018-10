Un homme armé d'un couteau maîtrisé par des militaires à la gare de Bruxelles-Midi

Un homme a été maîtrisé vendredi par des militaires, après qu'il a menacé des passagers d'un train avec un couteau à la gare de Bruxelles-Midi, rapporte dimanche le site Bruzz. L'information été confirmée par le parquet bruxellois, qui précise que l'individu a été placé sous mandat d'arrêt.



Un témoin qui avait vu l'homme monter à bord avec un couteau a averti des militaires qui patrouillaient dans la gare. Ceux-ci sont ensuite intervenus pour maîtriser l'individu menaçant et le remettre à la police des chemins de fer. "L'auteur a été présenté samedi à un juge d'instruction et a été placé sous mandat d'arrêt pour menace et port d'arme prohibée. Son état mental n'a pas permis de l'interroger", a expliqué la porte-parole du parquet Ine Van Wymersch. On ignore encore tout de ses motivations.