Un homme ayant fait un malaise à Tomorrowland est décédé à l'hôpital

Un homme qui avait fait un malaise vendredi soir près de la scène principale de Tomorrowland, à Boom, est décédé à l'hôpital, indique samedi matin l'organisation du festival musical électro.



Le festivalier a été réanimé sur place et transporté à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA), où il est finalement décédé. "Il est très regrettable qu'une telle chose se produise lors d'un premier jour de festival", a confié la porte-parole de l'organisation, Debby Wilmsen. Elle transmet ses condoléances et sympathies à la famille et aux amis de la victime.

Au total, quatre festivaliers, dont la personne décédée, ont été acheminés jusqu'au département des soins intensifs de l'UZA vendredi soir, précise sa porte-parole Evita Bonné. Deux d'entre eux devraient pouvoir rentrer chez eux ce samedi.

Sur le site de Tomorrowland, des secouristes de la Croix-Flamande, de l'AZ Rivierenland et de l'UZA collaborent pour garantir la sécurité des festivaliers. Ces derniers ne doivent pas hésiter à contacter les équipes médicales lorsqu'ils ou leurs amis ont besoin d'aide, "pour n'importe quelle raison", a insisté Mme Bonné.