Un incident armé simulé au Justitia à Haren

La Région de Bruxelles-Capitale a organisé un exercice grandeur nature, samedi, au Justitia, à Haren. Pompiers, policiers, médecins, militaires, agents de la protection civile, magistrats et collaborateurs des autorités régionales ont été déployés sur le vaste ancien site de l'Otan, où est implanté le Justitia. Leur mission était d'agir ensemble dans le cadre d'incidents armés, imaginés comme pouvant survenir lors d'un procès sensible tel que celui des attentats à Bruxelles, qui débutera prochainement, comme une prise en otage par exemple. "Ce procès des attentats du 22 mars 2016 est attendu par la population et en particulier par les victimes et leur famille. Mon rôle en tant qu'autorité est de veiller au bon déroulement de celui-ci", a déclaré Sophie Lavaux, directrice générale de safe.brussels. "Déployer en même temps, au Justitia et au Centre de crise Régional (RCCR), des centaines d'intervenants est essentiel pour apprendre à agir ensemble. C'est en effet en testant ensemble nos procédures que nous allons adopter de meilleurs réflexes, vitaux lors de crises", a-t-elle dit. "Un exercice grandeur nature, comme aujourd'hui, avec les moyens opérationnels déployés sur le terrain, est primordial pour permettre de tester la chaîne de commandement", a également commenté le Colonel Tanguy du Bus de Warnaffe, Officier-Chef de Service du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de Bruxelles. "Mais aussi pour paramétrer les canaux de communication entre les différents partenaires, pour mettre en œuvre et évaluer les procédures établies, et également pour prendre connaissance de visu des spécificités des lieux", a-t-il poursuivi. (Belga)