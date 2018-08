Un camion heurte un pont et s'embrase sur le ring de Bruxelles (vidéo): la circulation devrait être rétablie pour l'heure de pointe de jeudi matin

Le ring de Bruxelles a été totalement fermé mercredi, dans les deux sens, vers 17h30 à hauteur de Hal à la suite d'un accident impliquant un poids lourd. Le camion a pris feu en-dessous d'un pont. Suite aux inspections menées mercredi dans la soir, il s'avère que le pont est endommagé mais stable. Une fois le véhicule évacué, la circulation pourra enfin être rétablie. La voie devrait être libre pour l'heure de pointe de jeudi matin, selon les autorités flamandes.

Plusieurs personnes nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous: un véhicule en feu a provoqué la fermeture du ring de Bruxelles à hauteur de Hal, en direction de Mons, vers 17h30. "L'autoroute est totalement bouchée", nous a indiqué Jessica à 17h51. La circulation a été fermée dans les deux sens.



Un accident s'est produit alors qu'un camion rempli de papier, qui circulait sur le ring extérieur, a dévié de sa trajectoire pour une raison encore inconnue et a percuté la berme centrale, juste sous le pont. Le papier a pris feu, causant immédiatement d'importantes fumées. Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie, mais le camion est gravement endommagé.





D'importants embouteillages



Des bouchons se sont rapidement formés. Les files ont remonté jusqu'à Forest. Vers 22h, le temps de parcours vers Mons était évalué à plus de 30 minutes.



Les perturbations ont duré longtemps ce mercredi soir. Compte tenu du fait que le camion a heurté le pont dans l'accident, et que le feu a pris sous ce même pont, sa stabilité a dû être contrôlée. Il s'avère finalement que le pont surplombant le ring est sérieusement endommagé mais stable, a indiqué l'Agentschap Wegen en Verkeer dans la soirée. L'inspection par les ingénieurs terminée, le véhicule incendié peut être dégagé. Le ring intérieur sera alors rendu à la circulation avant le ring extérieur. Les deux voies devraient avoir été libérées avant l'heure de pointe de jeudi matin.



Le plan catastrophe médical a également été déclenché et la Croix-Rouge et la Protection civile sont sur les lieux pour distribuer de l'eau. Tout le monde ne semble pas en avoir bénéficié. "La honte! Arrêté plus de trois heures sur la E19, pas une info, pas une petite bouteille d'eau...", a déploré un témoin à 20h10.



Dans la soirée, les pompiers ont aménagé une partie de la berme afin que les automobilistes coincés sur le ring extérieur puissent faire demi-tour et emprunter le ring intérieur. Nous avons obtenu une vidéo des opérations:

CONSULTEZ LA CARTE DU TRAFIC EN TEMPS RÉEL:

> Sur votre PC

> Sur l'APP RTL INFO: smartphone | tablette