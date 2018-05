Mariage du prince Harry et Meghan - Le prince George et la princesse Charlotte, garçon et demoiselle d'honneur

(Belga) Le prince George, 4 ans, et la princesse Charlotte, 3 ans, font partie des quatre garçons d'honneur et six demoiselles d'honneur qui assisteront le prince Harry et Meghan Markle lors de leur union, samedi.

George et Charlotte sont les aînés des trois enfants de la duchesse de Cambridge, Kate, et du prince William, frère du futur marié Harry. Harry et Meghan ont choisi eux-mêmes les enfants qui feront office de garçons et demoiselles d'honneur, selon le palais de Kensington. Le palais n'a pas fourni de détails sur leurs tâches au cours de la cérémonie, mais les jeunes enfants seront sans doute en première ligne pour jeter des fleurs sur le couple ou aider à transporter la traîne de la robe de mariée de Meghan Markle. Deux garçons d'honneur et une demoiselle d'honneur sont aussi les enfants de la Canadienne Jessica Mulroney, connue pour être la meilleure amie de Meghan Markle lorsqu'elle vivait à Toronto. La future mariée américaine a vécu dans la capitale canadienne lorsqu'elle était actrice dans la série "Suits".