Les Belges à l'étranger - Naples et l'Atalanta partagent 2-2, Mertens et Castagne sont montés en cours de match

(Belga) Naples a partagé face à l'Atalanta dans le cadre de la 10e journée du championnat d'Italie de football (2-2). Côté napolitain, Dries Mertens est monté au jeu (59e) et Timothy Castagne en a fait dans l'autre camp (69e). Les deux clubs font du sur-place au classement: l'Atalanta est 3e avec 21 points, 4 de moins que l'Inter Milan et 3 de la Juventus, qui reçoit Genoa en soirée.

Carlo Ancelotti a aligné sa 13e équipe différente de la saison. Le coach napolitain a préféré Hirving Lozano à Mertens et a fait confiance à Nikola Maksimovic, qui a ouvert la marque (16e, 1-0). Les Napolitains ont dominé la première période mais Alex Meret a laissé échapper le ballon qui lui est passé entre les jambes sur un tir de Remo Freuler (41e, 1-1). Après avoir expédié le ballon sur les montants (68e), Arkadiusz Milik a redonné l'avance aux Napolitains (71e, 2-1). Le match n'était pas fini puisque Josip Ilicic n'a pas failli quand il s'est retrouvé face à face avec le gardien adverse (86e, 2-2). - ESPAGNE - En Espagne, la Real Sociedad s'est incliné face à Levante (1-2). Enis Bardhi (24e, 0-1) et Borja Mayoral (40e, 0-2) ont assuré les arrières des visiteurs alors que Willian Jose a réduit l'écat pour les Basques (48e, 1-2). Alors que le coach des visités Imanol Alguacil a fait ses trois changements, Adnan Januzaj est resté sur le banc. Après 11 journées, la Real Sociedad se retrouve 5e (19 points) et Levante 10e (14 points). - PAYS-BAS - Aux Pays-Bas, Heracles s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe contre Waalwijk (4-3). Cyriel Dessers, qui a joué toute la rencontre, a signé un doublé (7e, 55e) et l'attaquant néerlandais Silvester van der Water en a fait autant (35e, 70e). Dario Van den Buijs était également présent chez les vainqueurs tandis que Hannes Delcroix et Anas Tahiri étaient titulaires avec Waalwijk. - TURQUIE - En Turquie, Ramazan Cevik est resté sur le banc lors de la victoire de Samsunspor 0-3 à Gumushanespor (D3) en 32e de finale de la Coupe. (Belga)