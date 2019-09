Les Belges à l'étranger - Toby Alderweireld, à l'assist, contribue à la large victoire de Tottenham face à Benteke

(Belga) Tottenham Hotspurs s'est imposé largement à domicile face à Crystal Palace (4-0) samedi lors de la cinquième journée de Premier League. Les coéquipiers de Toby Alderweireld, à l'assist sur le premier but des siens, et de Jan Vertonghen, à nouveau titulaire dans l'axe des Spurs, en profitent pour grimper sur le podium (8 points). Son (10, 23), van Aanholt contre son camp (21) et Lamela (42) ont inscrit l'ensemble des buts en première période. Dans le camp adverse, Christian Benteke, monté au jeu à la 71e, n'a pas pu éviter le naufrage de son équipe qui reste calé à la onzième position (7 points).

Dans le même temps, Chelsea, avec Michy Batshuayi à partir de la 77e, n'a pas fait dans le détail sur la pelouse de Wolverhampton qui a fait sortir Leander Dendoncker à la pause. Les Blues menaient déjà 0-4 à la 55e minute de jeu grâce à un triplé d'Abraham (34, 41, 55) et à une réalisation de Tomori (31). Après deux buts des Wolves inscrits par Abraham contre son camp (69) et Cutrone (85), le milieu de terrain de Chelsea Mount (90+6) a fixé le score définitif à 2-5. Leicester City, avec Youri Tielemans toute la rencontre et Dennis Praet sur le banc, s'est incliné sur le terrain de Manchester United (1-0) à la suite d'un but sur penalty de Rashford (8). Brighton, sans Leandro Trossard blessé à l'aine, a obtenu le point du match nul à domicile face à Burnley (1-1). Maupay (51) a ouvert le score en faveur des Seagulls avant qu'Hendrick (90+1) n'égalise dans les derniers instants. Au classement général, Leicester (8 points) est cinquième. Chelsea se situe une place en-dessous avec le même nombre de points. Brighton (5 points) est quatorzième, Wolverhampton (3 unités) dix-neuvième.