(Belga) Kevin Borlée n'a pas réussi à atteindre la limite de 45.30 vendredi soir au Mémorial Van Damme. Dans le 400m "National", il a signé un chrono de de 45.89 (3e), insuffisant pour se qualifier pour les Mondiaux. "Je me sens de plus en plus fort, mais les conditions météo aujourd'hui était difficiles. Courir vite aujourd'hui était presque impossible. Je ne courrai pas le 400m individuel mais je me prépare au mieux pour courir un bon 4X400m. .

