"Il faut venir en short comme ça on montre qu'on est hyper motivé!": les scouts bravent le froid polaire

Une alerte jaune au froid est lancée dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. L'IRM prévoit des températures négatives de jour comme de nuit sur les trois provinces. Le reste de la Belgique devrait suivre à partir de demain. Par ce temps, les scouts adaptent leurs activités et bravent le gel. Thibault Balthazar et Ghislain Federspiel se sont rendus à Ohey près de Namur pour RTL Info.

Ce matin, les températures sont négatives. Pas de quoi impressionner cette unité, le scoutisme se pratique par tous les temps.

En prévision du froid, les louveteaux se sont habillés plus chaudement tout en conservant leurs uniformes. "Je porte mon pull loup, signe que je suis aux louveteaux. Mon foulard, signe du scoutisme. Un short et toujours mes bottines. S'il fait froid, je mets un bonnet." explique la petite Anouk.



"A moins 15 degrés, je viendrai quand même en pantalon mais toujours motivé!"



Normalement le short est obligatoire, mais dans ces conditions difficiles, la tolérance est de mise. Même si quelques irréductibles ont décidé de braver le froid. "C'est une petite règle chez moi, il faut venir en short comme ça on montre qu'on est hyper motivé! A moins 15 degrés, je viendrai quand même en pantalon mais toujours motivé!" raconte Epervier, un éclaireur.

"En juillet, personne ne sera en pantalon, à part le soir quand il fait froid, ce sera short tout le temps. La période novembre - mars, ils peuvent venir en pantalon parce qu'il fait trop froid. On prône la santé de l'enfant avant l'uniforme!" précise Akela, chef louveteaux.



Une règle fondamentale



Dès leur plus jeune âge, les scouts apprennent à s'adapter aux conditions climatiques difficiles. Pour affronter le froid, il leur est conseillé de couvrir les parties du corps les plus sensibles et are à celui qui ne respecte pas cette règle fondamentale. "Les jambes et au niveau du cou aussi." dit le pionnier Warrigal.