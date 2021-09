À vos parapluies, les orages arrivent

(Belga) Les nuages encombreront le ciel mardi après-midi et les gouttes vont commencer à tomber sur la moitié ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les averses, parfois intenses et orageuses, se répandront sur toute la Belgique dans le courant de l'après-midi. Un avertissement orange aux orages a d'ailleurs été déclenché pour l'ensemble des provinces du pays.

Avant que le temps ne se dégrade, le nord-est bénéficiera encore d'un temps sec, sous des températures flirtant avec les 25°C. Ailleurs, il fera de 20 à 24°C. Le temps ne saura sur quel pied danser mardi soir, changeant à tout-va mais menaçant toujours de déverser des averses intenses et orageuses. L'ouest s'assèchera pendant la nuit, avant la formation de brumes et de brouillard local. Le mercure sera doux, variant entre 14 et 17°C. Mercredi, le programme inverse de la journée de mardi est annoncé : nuages et averses locales en matinée, éclaircies l'après-midi. L'Ardenne restera, elle, sous la menace d'averses éventuellement orageuses. Le thermomètre affichera de 19 à 23°C, sous un vent modéré. Le temps sera similaire jeudi, débutant sous les nuages nombreux, qui laisseront échapper des gouttes en Haute-Belgique, avant qu'un temps sec et ensoleillé ne remporte la victoire dans toutes les régions. Il fera toutefois plus frais, avec 15 ou 16°C annoncés en Ardenne et 20 ou 21°C ailleurs. (Belga)