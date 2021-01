Ce vendredi glissant était un accalmie: il va à nouveau neiger ce week-end

Nouvelle matinée sous la neige pour une partie de la Belgique. Les températures ne remontent pas vraiment sur le sud du pays, et il a neigé durant la nuit. Résultat: quelques glissades, quelques dépannages. Nous avons suivi Gérald, dépanneur dans le Hainaut. "Le gros problème, c'est vraiment les batteries. Il y a eu quelques accidents également, mais rien de grave, de la tôle froissée", nous a-t-il confié dans le RTL info 13h de ce vendredi (voir vidéo ci-dessus).

Et la suite ?

Selon l'IRM, vendredi après-midi, la nébulosité sera abondante avec toutefois la possibilité de quelques éclaircies. Le temps restera sec en de nombreux endroits même si quelques gouttes ou quelques flocons ne sont pas exclus localement. Les maxima seront compris entre -3 degrés en Hautes Fagnes et +2 degrés à la côte.

Neige samedi. Ce samedi vers l'aube, le temps sera encore temporairement sec avec la possibilité de quelques éclaircies. En cours de matinée la nébulosité augmentera et en début d'après-midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'après-midi et finalement l'est du pays en début de soirée. Une accumulation de quelques centimètres sera possible en de nombreux endroits au moins temporairement. Les maxima oscilleront entre -4 degrés en Haute Ardenne à 0 degré à la côte. Le vent deviendra modéré et s’orientera au sud. A la côte, il deviendra assez fort. Rafales jusque 50 km/h. En soirée de samedi, il neigera du centre à l'est du pays. Sur l'ouest, la neige se transformera progressivement en neige fondante puis en pluie. En cours de nuit, le temps deviendra progressivement plus sec sur l'ouest. Sur le centre, il s'agira encore de neige fondante puis de pluie. Sur le sud-est, des averses hivernales succéderont à la neige. Les minima, atteints en soirée, oscilleront entre -5 degrés en Hautes Fagnes et 0 degré à la mer. Durant la nuit, les températures augmenteront progressivement. Le vent sera modéré de sud, devenant modéré d’ouest, de nord-ouest à la côte.

Dimanche, les températures remontent (de 1 à 6 degrés) et il devrait pleuvoir sur une bonne partie du pays dans la matinée.