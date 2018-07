Des nuages et quelques averses locales mardi

(Belga) Les nuages se feront progressivement plus nombreux mardi après-midi mais le temps restera sec sur la plupart des régions, selon les prévisions de l'IRM. Le littoral et l'extrême sud du pays profiteront davantage des éclaircies. Les maxima atteindront 20 ou 21 degrés à la mer, 20 à 23 degrés en Ardenne et 23 à 25 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur nord.

Ce soir et durant la nuit, le ciel deviendra souvent nuageux et de faibles averses se produiront essentiellement sur le relief, au littoral et le long de la frontière française. Les minima varieront entre 9 et 15 degrés, sous un vent modéré dans les terres et assez fort à la mer. Mardi, les champs nuageux domineront le ciel. Il fera globalement sec sur l'ouest tandis que quelques averses demeureront localement possibles sur l'est du pays. Les températures seront en net recul, avec des maxima de 16 à 20 degrés. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest mais plus fort à la mer, avec des rafales de 40 à 55 km/h. Quelques faibles averses sont également attendues dans la nuit de mardi à mercredi. Les minima varieront entre 9 et 15 degrés. Le ciel se partagera entre éclaircies et champs nuageux mercredi, avec toujours la possibilité d'ondées locales, surtout dans l'est. Le temps deviendra ensuite graduellement plus lumineux et sec. Les températures atteindront des valeurs comprises entre 20 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'au littoral, et 26 degrés dans le centre du pays. (Belga)