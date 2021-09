Enfin un week-end estival

(Belga) L'après-midi de vendredi et le week-end seront ensoleillés et doux, avec des maxima allant jusqu'à 26 degrés.

Le temps sera généralement ensoleillé et assez chaud vendredi après-midi. Dans le nord-ouest du pays, quelques champs nuageux seront parfois présents. Les maxima seront compris entre 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la mer et 25 degrés localement en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est dans l'intérieur. A la côte, il sera modéré et reviendra au nord-nord-est. Vendredi soir et durant la nuit, le temps restera calme et sec. Des nuages bas se feront plus nombreux à partir du nord mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Dans les vallées, on peut s'attendre à la formation de brume ou d'un banc de brouillard local. Les minima varieront de 6 à 13 degrés sous un vent de secteur est faible à modéré. Samedi matin, après la grisaille matinale, le temps deviendra assez ensoleillé partout. En cours de journée, de larges éclaircies alterneront avec quelques passages nuageux. Sur la plupart des régions, le temps restera sec, mais une averse isolée ne sera toutefois pas complètement exclue le long de la frontière française ou en Ardenne. Les maxima se situeront entre 20 et 24 degrés, voire 25 degrés localement. Dimanche, une averse locale est possible en matinée. Par la suite, le temps sera généralement sec et ensoleillé, malgré la formation de quelques nuages cumuliformes. Il fera assez chaud avec des maxima de 22 à 26 degrés.