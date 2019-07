La Belgique continue de brûler, le répit attendu ce week-end

(Belga) Un temps exceptionnellement chaud continuera de faire souffrir la Belgique jeudi après-midi avec partout des températures d'au moins 35 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). A la faveur des éclaircies, le mercure pourrait même grimper localement jusqu'à 40 degrés. Quelques averses orageuses isolées pourraient éclater. Le vent sera faible ou modéré.

Le risque d'une averse orageuse isolée subsistera jeudi soir et pendant une partie de la nuit. L'ouest pourrait tomber sous le coup d'un orage organisé avec de forts coups de vent. Le temps deviendra ensuite sec sur la plupart des régions, sous des nuages moyens et élevés. La nuit ne sera pas un répit, les températures étant comprises entre 20 et 27 degrés. Le soleil sera toujours présent vendredi bien qu'un orage risque d'éclater dès les premières heures de la journée, mais de manière isolée. Les nuages s'accumuleront au cours de la journée et des averses orageuses pourront se développer. La chaleur subsistera, avec un thermomètre affichant 24 degrés au littoral, 35 ou 36 degrés dans le centre et jusqu'à 39 degrés en Campine. Bonne nouvelle pour la nuit de vendredi à samedi: elle sera plus fraîche, les minima descendront enfin sous les 20 degrés. Samedi, le temps sera instable avec régulièrement des périodes nuageuses et des pluies ou averses parfois orageuses en de nombreux endroits. Le mercure oscillera entre 21 et 27 degrés. (Belga)