La vague de chaleur va-t-elle bientôt toucher à sa fin? "Il fera plus frais dans quelques jours"

A quoi faut-il s’attendre dans les prochaines heures côté météo ? C’est ce que vous a révélé Vanessa Matagne sur le plateau du RTL Info 13h.

Les nuages sont apparus ce matin sur la Belgique. Cela faisait longtemps qu’on ne les avait plus vus… mais ils disparaissent déjà progressivement. "Ils venaient d’un front d’air plus frais qui a traversé le pays cette nuit, explique Vanessa Matagne. Il y avait un plus d’humidité dans l’air, ce qui a provoqué ces nuages. Mais ils se dissipent progressivement et cet après-midi, on retrouvera déjà un ciel bien bleu sur l’ensemble du pays. Avec de la chaleur aussi, jusqu’à 30 degrés encore."

Les températures élevées vont encore durer quelques jours, mais la vague de chaleur que l’on connaît actuellement va se terminer. "Il fera un peu plus frais dans quelques jours. A partir de mercredi, le mercure chutera progressivement et c’est vraiment vendredi qu’il fera un peu plus frais avec des températures qui descendront en dessous de la barre des 25 degrés. Mais avant cela, demain et mardi, il fera encore très chaud : jusqu’à 34 degrés demain, 36 degrés mardi. Mercredi, le mercure chutera progressivement, de l’air plus frais traversera doucement le pays mercredi et jeudi. Mercredi, ce sera encore une journée assez chaude, avec 27 degrés pour les maxima. Jeudi, un temps plus lourd, orageux et vendredi, ce sera la journée la plus fraîche avec la fin de la vague de chaleur : 23 degrés pour les maxima. En fait, on changera de masse d’air. Ce sera de l’air plus maritime qui nous vient de l’océan atlantique et ça va durer comme ça tout le week-end prochain."