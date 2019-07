LE JOUR LE PLUS CHAUD: voici où et quand les pics de température seront atteints

Il y a deux ans, le chanteur Raphaël répétait en boucle "C'est l'année la plus chaude de tous les temps" dans sa chanson éponyme. On l'imitera aujourd'hui, dans l'air brûlant de ce 25 juillet 2019 en fredonnant de manière obsédante "C'est le jour le plus chaud de tous les temps, le jour le plus chaud de tous les temps, le jour le plus chaud de tous les temps, le..." On est d'accord, il faisait sans doute un brin plus suffocant quand la Terre n'était que volcans en éruption il y a quelques milliards d'années ou quand la météorite est venue détruire les dinosaures il y 65 millions d'années. Mais c'est si loin ;-). Dans l'histoire contemporaine de la Belgique (comme nous sommes un pays jeune, il n'y a pas à remonter bien loin), de toutes les générations s'étant succédé, c'est la nôtre qui connaîtra "le jour le plus chaud de tous les temps". Hier, le record de température en Belgique depuis que des observations météorologiques sont menées, soit 1833 (3 ans après la naissance de notre Royaume), a été officiellement battu avec une mesure de 39,9°C à Kleine-Brogel, ville située dans la province du Limbourg.

Selon les prévisions, ce record va déjà être surpassé aujourd'hui. La dépression qui s'étend du Proche Atlantique à l'Islande, continue en effet de diriger vers nos régions un flux de secteur sud particulièrement chaud en provenance du Maghreb et de la Péninsule Ibérique. Les pics de températures devraient être atteints aux quatre coins du territoire à partir de 14h jusque 16h.

L'évolution des températures moyennes

22° à 7h

24° à 8h

27° à 9h

31° à 10h

33° à 11h

35° à 12h

37° à 13h

38° à 14h, 15h, 16h

36° à 17h

35° à 18h, 19h

34° à 20h

La chaleur sera accablante avec des températures maximales oscillant entre 35 degrés en Hautes Fagnes et à la côte, autour de 38 degrés dans le centre et jusqu'à 40 degrés à Namur, Liège et en Campine, voire localement un peu plus. En cours d'après-midi, il y aura un risque d'orage local comme ce mercredi (lire notre article Les orages SURPRENNENT les Wallons de plusieurs régions: "Ce n'était pas prévu, il grêle chez nous!" (photos)).

Dans ces situations extrêmes, l'Institut Royal de météorologie maintient son code rouge. Les mesures suivantes minimales sont d’application : boire beaucoup, veiller à maintenir un bon "régime salé", se reposer le plus possible, séjourner dans un local rafraîchi, en cas de déshydratation, utiliser des lingettes humides, éviter le rayonnement solaire direct.

Jeudi soir, le risque d'une averse isolée existera. La nuit suivante, les minima resteront très élevés avec, sur la plupart des régions, des valeurs comprises entre 23 et 25 degrés. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est.

Vendredi, la journée débutera sous le soleil, mais, dans le courant de la journée, nous prévoyons davantage de passages nuageux. Un vent d'ouest à nord-ouest se lèvera graduellement. L'atmosphère deviendra plus instable et quelques ondées orageuses isolées pourraient se développer l'après-midi. Le temps sera encore très chaud avec des maxima de 24 degrés le long du littoral à 38 degrés (ou plus) en Campine. La nuit suivante, les températures baisseront graduellement avec un risque croissant de pluie ou d'averses orageuses.