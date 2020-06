Météo : alternance de nuages et d'éclaircies mais sec

(Belga) Ce lundi après-midi, nous devrions bénéficier d'un temps sec avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 17 degrés en Haute Belgique et 21 degrés dans le centre du pays sous un vent soutenu de sud-ouest.

Mardi, il fera généralement très nuageux avec d'abord un risque de quelques pluies éparses. Dans le courant de l'après-midi, il y aura davantage de pluie à partir de l'ouest. Les maxima iront de 18 à 22 degrés. Mercredi, un temps variable avec de la pluie s'installera et des averses pouvant être intenses et orageuses seront au programme. Les températures maximales oscilleront entre 19 et 25 degrés. Jeudi, le ciel sera changeant avec quelques averses. Le thermomètre indiquera de 17 à 21 degrés sous un vent d'ouest bien présent. Vendredi, le temps sera généralement sec. Les maxima seront compris entre 19 et 23 degrés. Le week-end prochain, il faudra compter avec un nouveau risque de quelques précipitations. Les maxima se situeront généralement entre 17 et 23 degrés.