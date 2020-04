Météo - En avril, on ne se découvre pas d'un fil... mais tout de même encore un peu ce week-end

(Belga) Le temps sera à nouveau ensoleillé ce samedi avec des maxima de 19 à 24 degrés. Dimanche, l'Institut royal météorologique prévoit une nébulosité variable. Il fera encore chaud avec graduellement un risque de quelques averses éventuellement orageuses. Le début de semaine prochaine sera ensuite sensiblement plus frais et plus nuageux, avant le retour de la chaleur et de davantage de soleil.

Ce samedi, le temps sera à nouveau ensoleillé et chaud. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront au sud du sillon Sambre et Meuse et pourraient même conduire à une averse sur le relief ardennais. Les maxima se situeront entre 19 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes­ Fagnes et 23 ou localement 24 degrés dans le centre du pays. Le vent deviendra faible et variable. A la côte, une brise de mer se lèvera l'après­ midi. Ce soir et la nuit suivante, le ciel sera serein à peu nuageux. Les minima se situeront entre 6 et 11 degrés, sous un vent souvent faible. Dimanche, la journée débutera sous le soleil. Ensuite, la nébulosité deviendra variable avec des cumulus qui bourgeonneront jusqu'à donner quelques averses voire un orage. Les maxima avoisineront les 16 ou 17 degrés au littoral, les 22 ou 23 degrés dans le centre et jusqu'à 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré. Une brise de mer sera à nouveau possible en région côtière. (Belga)