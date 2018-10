Météo: il a GELÉ cette nuit dans les Hautes-Fagnes, et c'est pas fini...

On retiendra que l'automne a tué l'été, non pas à la date de son début officiel du 21 septembre, mais bien dans la nuit du 24 au 25 septembre. Cette nuit, le froid s'est emparé des terres, allant jusqu'à devenir glaçant en Ardenne où on a enregistré cette nuit et tôt ce matin une température négative. Quelle chute! Ce matin, les températures oscillaient encore entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et 5 degrés dans le centre et l'ouest.



(c) Ali Aghroum



Heureusement, on annonce un ciel généralement ensoleillé pour toute la journée. Les températures remonteront pour atteindre des maxima de 11 degrés en Hautes-Fagnes et jusqu'à 16 degrés dans le centre. La nuit prochaine, les températures replongeront dans le négatif en Ardenne avec des valeurs comprises entre -1 ou -2 degrés. Il fera 5 degrés dans les grandes villes.

Jeudi, il fera bien ensoleillé avec des maxima autour de 19 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest.

Vendredi, la nébulosité augmentera à partir du nord. Quelques faibles pluies pourraient se produire. Les maxima seront voisins de 16 degrés. Le vent sera généralement modéré de nord à nord-est.

Durant le week-end et encore lundi, des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux. Le temps sera généralement sec, mais quelques averses qui se développeront sur la Mer du Nord pourraient pénétrer notre pays. Les maxima seront proches de 15 degrés.