Météo: l'air redevient froid

En début de matinée, on a un temps sec avec souvent de larges éclaircies et en plusieurs endroits on observe de la brume et en Ardenne parfois du brouillard. Il y a un risque de plaques de givre ou de glace et en Ardenne risque de brouillard givrant. Localement des nuages bas, surtout dans le sud-est.

Le reste de la première moitié de journée, il fera gris avec des nuages bas et du brouillard givrant dans le sud-est et l'est du pays. Dans le centre et le nord-ouest, la journée débutera ensoleillé avec possibilité de quelques brumes ou localement un banc de brouillard. Graduellement, la nébulosité basse du sud-est se transformera en nuages cumuliformes et ensuite, ces champs nuageux s'étendront vers le centre et le nord-est du pays. Dans la nord-ouest, le temps restera généralement ensoleillé, avec toutefois parfois de voiles de nuages d'altitude. Au fil des heures, des nuages bas envahiront le pays depuis la France. Les maxima seront compris entre 3 et 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, proches de 8 degrés au littoral et voisins de 6 ou 7 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de sud-ouest, revenant au secteur sud.





Rafales en fin de nuit prochaine

Ce soir, le ciel se couvrira et ensuite, des faibles pluies envahiront le pays. Les minima seront atteints en début de nuit. Ils seront compris entre 1 degré en Haute Fagnes et 6 degrés le long de la frontière française. En fin de nuit, les températures seront comprises entre 5 et 9 ou 10 degrés. Le vent faible de secteur sud deviendra vite modéré puis assez fort et virera au secteur sud-ouest. En seconde partie de nuit, des rafales de 65 km/h dans l'intérieur du pays et de 75 km/h à la côte seront possibles.