Météo - Soleil au beau fixe et températures agréables

(Belga) Le soleil brillera sur la Belgique en ce mardi de la Saint-Denis. Les températures seront agréables avec des maximas compris entre 18 et 22°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Du soleil, encore du soleil et rien que du soleil, malgré la persistance de quelques voiles d'altitude en matinée. Ce mardi sera particulièrement doux pour la saison. Les températures oscilleront entre 18°C en Haute Ardenne et à la Côte, et 22°C en Lorraine belge. Le vent sera généralement faible de secteur sud à sud-est, avant de tourner graduellement au secteur est à sud-est. Serein, le ciel le restera en soirée, à quelques voiles nuageux près. La brume ou des bancs de brouillard pourraient faire leur apparition ci et là. Le mercure ne descendra pas en-dessous de 7°C durant la nuit et se maintiendra jusqu'à 13°C par endroits. (Belga)