Dimanche, le ciel restera très nuageux et des brumes ou brouillards matinaux seront encore possibles notamment en Ardenne. En cours de journée, on prévoit l'arrivée d'une zone de pluie depuis le littoral, suivie d'éclaircies et de quelques petites averses. Les maxima varieront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés à la côte. Le vent faible à modéré de sud-ouest virera au secteur nord à nord-ouest et deviendra même assez fort à la mer.