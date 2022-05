Météo - Un mardi nuageux mais sec avant un mercredi plus ensoleillé

(Belga) De nombreux nuages de moyenne et de haute altitude seront présents mardi. Il fera toutefois généralement sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima, élevés, oscilleront entre 21°C en Hautes Fagnes et 26°C en Campine ainsi que dans la région de Liège. A la mer, on ne dépassera pas les 19°C. Le vent sera modéré en région côtière parfois assez fort de secteur sud-ouest. Ce soir et cette nuit, le temps sera sec et partiellement nuageux avec principalement des nuages élevés et de moyenne altitude. En deuxième partie de nuit, les éclaircies s'élargiront. Les minima oscilleront de 5 à 11°C en Ardenne et 10 à 14°C ailleurs. Le vent deviendra modéré de sud-ouest. Au sud du sillon Sambre et Meuse il sera d'abord généralement faible et variable. Mercredi, la journée sera assez ensoleillée malgré quelques périodes plus nuageuses et le temps devrait rester sec. Les maxima varieront de 17°C en bord de mer à 24°C en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera modéré, et au littoral ainsi que sur les hauteurs ardennaises parfois assez fort, de secteur ouest à sud-ouest. Durant la nuit de mercredi à jeudi, le passage d'une perturbation affaiblie pourrait conduire à quelques précipitations plus probables au nord du pays. Jeudi, il y aura d'abord un risque d'un peu de pluie localement ou de quelques averses. En cours de journée, le temps sera de nouveau sec avec davantage d'éclaircies surtout dans l'ouest. Les maxima se situeront entre 15 et 20°C. Le vent sera modéré de secteur ouest à sud-ouest.