Météo - Un temps toujours aussi beau et chaud

(Belga) La matinée sera ensoleillée samedi. Des champs nuageux se propageront toutefois graduellement depuis la Mer du Nord. L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des maxima de 28 degrés. Dimanche, le temps sera à nouveau chaud, de 23 à 28 degrés, avec du soleil et des champs nuageux. Au début de la semaine prochaine, il fera temporairement moins chaud avec un risque de quelques averses.

Ce samedi, il fera ensoleillé avec graduellement des champs nuageux depuis la Mer du Nord. Les maxima varieront entre 22 degrés sur les sommets et 29 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 23 degrés à la côte et de 27 ou 28 degrés dans le centre. Le vent deviendra faible à modéré de secteur nord dans l'intérieur, et modéré de secteur nord-est à la mer. La nuit prochaine, le ciel sera peu nuageux à serein sur la plupart des régions. En fin de nuit, des champs nuageux arriveraient depuis le nord. Les minima varieront entre 11 degrés dans les vallées ardennaises et 16 degrés dans l'ouest. Dimanche, des périodes ensoleillées alterneront avec des passages nuageux, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront autour de 23 degrés au littoral, entre 23 et 26 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 26 et 28 degrés ailleurs. (Belga)