Prévisions météo: accrochez-vous, le vent va souffler fort ce jeudi

Quelques averses persisteront sur l'est de la Belgique jeudi matin, elles pourront adopter un caractère hivernal sur les sommets ardennais, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux avant que les pluies ne reviennent depuis l'ouest en fin de journée. Après une matinée fraîche, le thermomètre affichera de 0 à 6 degrés. Le vent se renforcera durant l'après-midi avec des rafales atteignant 60 km/h.



Nuages, pluies et averses rythmeront la soirée de jeudi, sous un vent temporairement assez fort avec par endroits des rafales de 75 km/h. Des flocons pourront venir recouvrir la Haute Belgique, avant l'arrivée d'air un peu moins froid en cours de nuit. La neige deviendra dès lors fondante ou se transformera en pluie. Il fera entre -1 et +5 degrés. Vendredi, le temps sera instable et venteux avec des périodes de pluie ou des averses, éventuellement hivernales sur les hauteurs de l'Ardenne. Les températures seront comprises entre 1 et 8 degrés. Le vent restera fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h. Au littoral, elles pourront atteindre les 80 km/h. Samedi débutera sous la pluie avant que les éclaircies pointent le bout de leur nez dans l'après-midi. Le mercure oscillera entre 2 et 9 degrés. Le vent se renforcera encore, avec des rafales de 60 à 70 km/h à l'intérieur des terres et jusqu'à 90 km/h à la mer.

Samedi, après le passage d'un noyau de basse pression sur notre pays, la journée débutera avec de la pluie, mais la nébulosité deviendra rapidement variable avec quelques averses, surtout sur le sud. L'après-midi, de plus larges éclaircies seront possibles sur le nord. Les maxima s'échelonneront entre 2 à 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 9 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest-sud-ouest et des rafales de 60 à 70 km/h dans l'intérieur des terres. A la mer, il sera fort à assez fort avec des rafales de 80 à 90 km/h.

Dimanche matin, une nouvelle zone de pluie traversera notre pays et elle sera probablement suivie par un temps instable avec des averses. Le vent soufflera au secteur sud-ouest et restera assez vigoureux. Le mercure oscillera autour de 8 degrés sur le centre.

Lundi, notre pays restera plongé dans des courants de sud à sud-ouest assez doux et sensiblement perturbé, mais moins venteux. La nébulosité sera variable à abondante avec parfois des périodes de pluie depuis le sud-est. Les maxima oscilleront autour de 8 degrés dans le centre.