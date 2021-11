Prévisions météo: où devrait tomber la neige ce lundi?

Les températures seront proches de 0 degré lundi matin et des plaques de givre ou de glace pourront rendre les routes glissantes, ainsi que du brouillard givrant sur le sud du pays, selon les prévisions de l'Institut royal de météorologie. Quelques averses hivernales se produiront encore sur la moitié ouest du pays en début de journée sous une nébulosité variable.

Ce matin, les températures seront proches de 0 degré, et des plaques de givre ou de glace pourront rendre les routes glissantes, ainsi que du brouillard givrant sur le sud du pays. Quelques averses hivernales se produiront encore sur la moitié ouest du pays en début de journée sous une nébulosité variable. Dans le sud, on observe d'abord beaucoup de nuages bas. En cours de journée, d'autres averses feront leur apparition sur le nord-est et l'est, et quelques chutes de neige pourront également se produire en Ardenne. Sur le sud-ouest, le temps devrait rester généralement sec avec par moments des éclaircies. Les maxima varieront entre 2 degrés en haute Ardenne, 4 degrés sur le centre du pays et 7 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest, le long du littoral assez fort de nord puis de nord-ouest.

Ce soir, quelques averses pourront encore se produire sur le nord-est et l'est du pays, éventuellement hivernales en Ardenne. Le temps sera sec dans les autres régions avec parfois de larges embellies. Durant la nuit prochaine, la nébulosité augmentera à partir du littoral avec de la pluie. Ces pluies atteindront l'est du pays en fin de nuit et se transformeront en neige en Ardenne, voire éventuellement en pluies verglaçantes. Les minima seront observés en début de nuit et varieront entre -3 degrés dans les Hautes Fagnes, +1 degré dans le centre du pays et +5 degrés en bord de mer. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort. Le long du littoral, il deviendra parfois fort d'ouest.

Mardi, de la pluie devrait tomber

Demain mardi, une zone de précipitations déterminera notre temps. Il s'agira de pluie dans la plupart des régions. En Ardenne, les précipitations seront d'abord hivernales (avec un peu de neige et même éventuellement de la pluie verglaçante) avant de se transformer en pluie. L'après-midi, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest avec quelques éclaircies. De l'air plus doux envahira nos régions avec des températures qui remonteront entre 5 et 11 degrés en allant de la haute Ardenne vers le littoral. Le vent sera modéré, à la mer et par moments sur le relief assez fort, d'ouest à sud-ouest. La nuit suivante sera assez venteuse.

Une vague de froid prévue pour mercredi

Mercredi, un front froid traversera notre pays sous forme d'une zone de pluie assez active. Après son passage, des courants maritimes polaires instables et plus froids envahiront nos régions. La nébulosité deviendra variable à partir du littoral avec quelques averses. Les maxima varieront entre 4 degrés en haute Ardenne et 10 degrés en bord de mer. L'après-midi, les températures baisseront avec l'arrivée d'air plus froid. Le vent de sud-ouest sera assez fort avec des rafales de 50 à 70 km/h. Après le passage du front froid, il deviendra modéré d'ouest.