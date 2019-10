Prévisions météo: quel temps nous réserve ce premier week-end d'octobre?

La pluie quittera provisoirement le pays par l'est en début de journée. Après quelques éclaircies passagères, de nouvelles pluies ou averses se propageront sur le pays l'après-midi. Maxima de 11 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 15 ou 16 degrés en Flandre. Le vent modéré de sud-ouest s'orientera ensuite entre l'ouest et le sud-ouest. Le long du littoral, il sera assez fort à fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Ce soir, des averses se produiront encore dans certaines régions. Durant la nuit, le temps redeviendra plus sec mais le ciel restera assez nuageux malgré quelque éclaircies sur le nord du pays. Sur les hauts plateaux de l'est, le brouillard et de faibles pluies pourront encore réduire la visibilité. Minima de 5 à 10 degrés avec un vent faible à modéré d'ouest, s'orientant ensuite entre le nord et le nord-est.

Samedi, les dernières pluies ou averses quittent l'est du pays en début de journée. Le temps redevient généralement sec et, malgré un ciel assez nuageux, quelques éclaircies font leur apparition. Maxima de 9 degrés sur les hauts plateaux de l'est à 15 degrés sur l'ouest du pays. Le vent est faible à modéré d'est.

Dimanche, une nouvelle zone de pluie en provenance des Iles Britanniques traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne. Les températures ne dépassent pas 8 à 13 degrés.

Lundi, temps sec avec de belles apparitions du soleil. Durant l'après-midi, davantage de nuages depuis l'ouest. Après une nuit et une matinée bien fraîches, les températures remontent pour atteindre 10 à 13 degrés.

Mardi, propulsée par une profonde dépression entre l'Islande et l'Ecosse, une nouvelle zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Les maxima se situent entre 10 et 14 degrés. Le vent s'oriente au sud-ouest et se renforce.

Mercredi, des courants océaniques instables et un peu plus doux détermineront notre temps. Le ciel sera assez changeant avec des averses ou des périodes de pluie. Maxima proches de 14 degrés avec un vent de sud-ouest toujours bien présent.