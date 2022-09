Prévisions météo: quel temps pour ce week-end?

Ce vendredi et les prochains jours, de nombreuses averses se développeront sur la Mer du Nord et traverseront ensuite le Bénélux dans une circulation de nord-ouest à nord.

Le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses, qui traverseront le pays de nord-ouest en sud-est. Principalement dans le nord-ouest, elles pourront devenir assez intenses et s'accompagner d'un coup de tonnerre et du grésil.

Les maxima, frais pour la saison, oscilleront entre 10 et 13 degrés en Ardenne, et seront voisins de 14 ou 15 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur ouest, virant au nord-ouest. Des rafales de 50 à 60 km/h seront possibles, principalement l'après-midi. A la côte, le vent sera assez fort à fort de nord-ouest avec des rafales entre 60 et 70 km/h.

Ce soir et cette nuit, il fera encore partiellement nuageux avec des averses, éventuellement accompagnées de grésil et de quelques coups de tonnerre. Des rafales autour de 60 km/h seront également possibles. Les minima varieront en général entre 6 degrés en haute Ardenne et 13 degrés à la mer. Le vent sera modéré de secteur ouest à nord-ouest. Au littoral, le vent sera fort ou peut-être même très fort par moments de nord-ouest, avec des rafales de 70 à 80 km/h.

Ce week-end

Samedi, le temps restera variable avec régulièrement des averses, éventuellement avec un coup de tonnerre. En cours de l'après-midi, le temps deviendra probablement plus sec avec davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 10 et 14 ou 15 degrés, sous un vent modéré et à la mer assez fort à fort de secteur nord-ouest.

Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante. Il fera généralement sec d'abord, mais l'après-midi, le risque d'averses augmentera. Les maxima seront compris entre 10 et 16 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer fort, de secteur nord-ouest.

La semaine prochaine

Lundi, la journée débutera sèche avec des éclaircies localement larges mais aussi de la grisaille, notamment au sud du sillon Sambre et Meuse. Au fil des heures, des nuages se développeront et la nébulosité deviendra variable. Quelques petites averses pourront se produire. Les maxima varieront de 12 à 17 ou 18 degrés, sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Mardi la nébulosité deviendra variable à abondante avec un risque de quelques averses. Les maxima se situeront entre 12 et 16 ou 17 degrés, sous un vent généralement faible de directions variées.

Mercredi, il fera généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Les maxima avoisineront les 18 degrés dans le centre du pays.

Jeudi, des périodes ensoleillées alterneront avec des champs de nuages (élevés).

La nébulosité pourra toutefois augmenter depuis l'ouest en cours de journée. Le temps restera sec et les températures atteindront 20 degrés dans le centre.