Un après-midi doux mais venteux

(Belga) Mercredi après-midi, le temps sera très doux, avec des maxima compris entre 8 et 14 degrés, mais assez venteux. D'après les prévisions de l'IRM, les rafales de vent pourront atteindre entre 70 et 80km/h dans l'ouest du pays.

En soirée, des pluies parfois intenses toucheront l'ouest puis le centre du territoire. L'est sera arrosé en fin de nuit. Jeudi, le ciel restera très nuageux et le sud du sillon Sambre et Meuse passera la journée sous la pluie. Ailleurs, l'IRM prévoit un temps plus sec avec toutefois quelques ondées locales. Les maxima restent élevés, entre 6 et 10°. La pluie quittera progressivement le pays dans la soirée. La matinée de vendredi se passera sous un ciel relativement dégagé en basse et moyenne Belgique. Le répit ne sera que de courte durée, puisqu'au fil des heures, le temps deviendra partout hésitant entre éclaircies et périodes nuageuses. Le week-end se prolongera selon un scénario digne du mois de novembre: ciel très nuageux et zones de précipitations marquées. (Belga)