Un dimanche ensoleillé pour les papas

(Belga) La journée de la fête des pères débutera sous un grand soleil, annonce dimanche l'Institut royal de météorologie (IRM). Au fil des heures, des champs nuageux se développeront et alterneront avec des éclaircies mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 20° à la mer ainsi qu'en Ardenne et 24° ou 25° dans le centre du pays. Le vent d'ouest-sud-ouest deviendra le plus souvent modéré et virera au nord-ouest sur la moitié nord du pays et à l'ouest sur la moitié sud.

Dimanche soir, le ciel sera encore partiellement nuageux sur un grand nombre de régions avant que les éclaircies ne s'imposent durant la nuit. Le temps restera sec. Les minima seront compris entre 11° en Hautes-Fagnes et 15° en Campine, sous un vent faible sans direction précise. Demain, la journée commencera avec du soleil et quelques voiles d'altitude. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront et quelques averses éclateront par endroits, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre 20° à la mer et 24° en Campine. La semaine prochaine, l'instabilité reprendra le dessus avec des averses en cours de journée et un risque croissant d'orage, sous des maxima tournant autour de 22° dans le centre du pays. (Belga)