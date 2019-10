Un temps sec et ensoleillé avant le retour de quelques pluies

(Belga) La journée sera ensoleillée ce jeudi avec quelques nuages d'altitude, surtout le long de la frontière française. Les températures atteindront 7 degrés en Hautes Fagnes et 10 à 11 degrés en plaine. Le vent restera faible à modéré soufflant de secteur est, et en Ardenne de secteur sud est, selon les prévisions de l'IRM.

Cette nuit, des nuages élevés envahiront tout le pays à partir du littoral et des nuages moyens aborderont l'ouest et le sud­ ouest, mais le temps restera encore généralement sec. Les minima seront compris entre 0 degré en Hautes­ Fagnes et 6 degrés le long de la frontière française. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur est à sud­ est, puis il deviendra modéré de secteur sud à sud­ est. Vendredi et les jours suivants, il fera plus doux mais la pluie reviendra par périodes. (Belga)