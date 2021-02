Un temps sec mardi en matinée avant le retour de la pluie

(Belga) Le temps sera sec mardi matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques éclaircies seront possibles, malgré l'abondance de nuages élevés. De nouvelles pluies arriveront depuis l'ouest durant l'après-midi et s'étendront sur l'ensemble du territoire en soirée. Les températures seront douces, avec des maxima de 7°C en Hautes Fagnes à 12°C en Campine.

Mardi soir, la pluie tombera encore en beaucoup d'endroits. Il faudra attendre la nuit pour qu'elle cesse. Les minima seront compris entre 3°C en Hautes­ Fagnes et 6 ou 7°C en plaine, sous un vent modéré. La journée de mercredi débutera sous les nuages, avec un risque d'ondées en Ardenne. L'après-midi, quelques éclaircies seront possibles par endroits et l'une ou l'autre averse pourra se développer, essentiellement sur le Massif ardennais. Les maxima atteindront 6°C en Hautes­ Fagnes, 10°C sur le centre et localement 12°C sur l'ouest. (Belga)