Un week-end frais mais généralement ensoleillé

(Belga) Le temps restera généralement sec ce week-end avec des maxima allant jusqu'à 14 degrés samedi et 12 dimanche, selon les prévisions de l'Institut météorologique.

Samedi après­ midi, une petite averse isolée n'est pas exclue sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 9 ou 10 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne ainsi qu'en bord de mer, et 13 ou 14 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré de secteur nord­-ouest. Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec et un peu de brume ou de brouillard pourra se former par endroits. Les températures redescendront aux alentours de -­2 degrés dans les Hautes Fagnes, +2 degrés dans le centre du pays et +5 degrés en bord de mer. Le vent restera orienté entre le nord et le nord­-ouest. Il faiblira dans l'intérieur du pays mais restera modéré le long du littoral. Dimanche, après dissipation de la grisaille matinale, la nébulosité redeviendra plus variable avec un soleil assez généreux sur l'ouest du pays. Quelques petites ondées isolées pourront se produire par endroits. Les maxima varieront entre 7 et 12 degrés, et le vent sera généralement modéré de nord­-ouest. La journée de lundi devrait être assez similaire avant un retour de la pluie mardi. (Belga)